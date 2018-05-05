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Израиль подтвердил отзыв своей кандидатуры в члены Совбеза ООН

Флаг Израиля
12:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Постоянное представительство Израиля в ООН сообщило о решении отозвать свою кандидатуру в члены Совета Безопасности.

Израиль отозвал свою кандидатуру в члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Как сообщает DW, постоянное представительство страны в ООН заявило, что отказалось от места в Совбезе после "консультаций с партнерами и добрыми друзьями".

"Было решено, что мы будем продолжать действовать со своими союзниками, что позволит Израилю иметь право на полное участие в процессах и в принятии решений в ООН", - говорится в заявлении страны.

Как известно, кандидаты во временные члены СБ ООН избираются региональными группами, и в течение 55 лет Израиль не был их членом.

Выборы пяти новых членов Совбеза ООН должны состояться 8 июня. Конкурентами на два места в СБ ООН в группе западноевропейских и других государств на 2019-2020 годы, кроме Израиля, также является Германия и Бельгия.

Кандидат должен получить две трети голосов, чтобы быть избранным.

В Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, а также десять временных, половина из которых обновляется ежегодно.

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Новости мира, Израиль, Кандидатура, Отзыв, СБ ООН, Член СБ ООН.
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