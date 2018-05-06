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Иракская авиация нанесла удары по командованию ИГИЛ в Сирии

ВВС Ирака нанесли удар по целям ИГИЛ в Сирии
15:11 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позиции террористов ИГИЛ в Сирии.

ВВС Ирака нанесли новый удар по позициям ИГИЛ на территории Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение офиса премьера Ирака Хайдера Аль-Абади, информирует Европейская правда.

Удар был направлен на позиции, которыми пользовалось командование террористической группировки на юг от города Дешайша.

"Позиции были полностью уничтожены", - заявили в офисе иракского премьера.

Начиная с прошлого года ВВС Ирака нанесли уже несколько ударов по позициям ИГИЛ в Сирии. Удары осуществляются с одобрения режима сирийского президента Башара Асада и международной коалиции под предводительством США.

Премьер Ирака ранее заявлял, что сделает все для противостояния угрозам безопасности страны.

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Новости мира, ВВС Ирака, ИГИЛ, Ирак, Сирия.
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