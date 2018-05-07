Чемпионат мира по хоккею 2018

Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
Новости: Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию
Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию
Новости: Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Новости: В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
X

СМИ: Экс-нардеп от Партии регионов был задержан в Дубае за поддельный паспорт

Николай Рудьковский
23:52 Пн, 7 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: По имеющейся информации, Рудьковский был задержан за поддельный иракский паспорт.

Бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп от Партии регионов (2012-2014) Николай Рудьковский задерживался в Дубае миграционной службой ОАЭ за поддельный иракский паспорт.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

"Задержание произошло в первых числах апреля, и вплоть до 20-х чисел экс-регионал находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается", - говорится в публикации.

При этом после случившегося экс-нардеп за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку - по сведениям близких к нему лиц - не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014 года.

По имеющейся информации, Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, при этом - в процессе задержания - у него обнаружили также несколько паспортов других стран.

Украинскую "биометрику" экс-министр получил в одной из европейских стран (в украинском посольстве) в 2017 году. К тому моменту, у него на руках находились два отечественных загранпаспорта (оба выданы в 2012 году), один - с "шенгеном", второй - с американской визой типа B2 (обычной туристической). В момент получения "биометрии" один из них (тот, что содержал "шенген") - был, согласно требованию законодательства, изъят. При этом во втором паспорте содержалась действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.

Отметим, еще в 2013 году СМИ писали о том, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти на севере Ирака. Однако с нефтедобычей у экс-министра не сложилось из-за разногласий с местным правительством. Вместе с тем, сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженнего газа, куда было привлечено большое количество российских денег.

Также у бывшего нардепа были проблемы с украинскими правоохранителями - он был объявлен в розыск "Интерпола", проходя по делу о похищении экс-главы ЧАО "Нефтегаздбыча" Олега Семинского, компании, среди собственников которой значились в своё время Николай Рудьковский и еще нынешний депутат от "Оппоблока" Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили лишь спустя пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

Однако в то время, как Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин, Рудьковский был снят с розыска "Интерпола". Информация о том, сохраняется ли его "карточка" во всеукраинском розыске сейчас, проверяется. Редакция также пытается связаться с братом Рудьковского Сергеем (в настоящее время телефон недоступен) для получения комментария.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дубай, Задержание, Николай Рудьковский, ОАЭ, Партия регионов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Израиль подтвердил отзыв своей кандидатуры в члены Совбеза ООН Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии Столкновения в секторе Газа: более тысячи человек пострадали

Последние новости

Кристин Дэвис во второй раз усыновила ребенка Самые необычные деньги в мире (Фото) Боец UFC Ковингтон: Макгрегор — маленький кокаиновый лепрекон
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
05 В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
Новости сегодня
01:07 Продукты, которые снижают риск возникновения рака
00:54 Исследователи создали прозрачного робота-угря для исследования морских глубин
00:39 Российский боевой вертолет потерпел крушение в Сирии
00:30 Хавбек "Ювентуса" может продолжить карьеру в АПЛ
00:28 Украина и Македония пересмотрят соглашение по ЗСТ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Трамп не поедет в Иерусалим
Трамп не поедет в Иерусалим
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0