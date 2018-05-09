СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии

ВВС Израиля во вторник нанесли ракетный удар по военной базе, расположенный недалеко от Дамаска, сообщают сирийские государственные СМИ.

При этом один из сирийских командиров заявил, что ПВО Сирии удалось сбить две израильские ракеты.

Ранее СМИ сообщали, что к югу от Дамаска были зафиксированы несколько взрывов.