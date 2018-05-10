Саудовская Аравия готова к созданию ядерного оружия, если это попытается сделать Иран. Об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр в эфире телеканала CNN.

Министр внешнеполитического ведомства ИРИ заверил, что Эр-Рияд поддерживает решение Вашингтона о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, так как соглашение, по его мнению, “является неполноценным”, имеет временные ограничения, “не касается разработки Ираном баллистических ракет, а также поддержки террористов и вмешательства в дела стран региона”. Аль-Джубейр также заявил: “Считаю, что если Иран возобновит программу по обогащению урана больше того уровня, который есть сейчас, то это должно повлечь за собой выход всех государств из соглашения и повторное введение ими санкций в отношении Ирана”.

На вопрос о том, создаст Эр-Рияд в этом случае собственное ядерное оружие, министр ответил: “Мы сделаем все, что потребуется для защитить нашего народа. Мы очень ясно давали понять, что если Иран получит ядерный потенциал, то мы сделаем все возможное, чтобы сделать то же самое”. Он подтвердил, что королевство готово, в частности, в этом случае создать свое ядерное оружие.

Аль-Джубейр сообщил, что Вашингтон не предупредил заранее Эр-Рияд о планах выйти из иранской ядерной сделки. Как отметил министр, администрация президента США Дональда Трампа сообщила заранее, что будет сделано какое-то заявление по этому поводу, однако не объяснила, каким будет её содержание.

Выход Соединенных Штатов по ядерной сделки не приведет к новым кризисам на Ближнем Востоке, считает Адель аль-Джубейр. “Я надеюсь, что не приведет”, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос интервью. “Но следует понимать, что кризис в регионе началась с революции Хомейни в Иране в 1979 году. Иран поддерживает террористов, создает такие группировки, как „Хизбалла“, вмешивается в дела других государств. Иран и есть причина конфликтов в регионе”, — утверждал министр.

“Теперь Иран должен понести ответственность за те действия, которые он делал, и санкции, которые снова будут наложены США на Иран, будут серьезным сигналом для иранского режима к изменению его поведения”, — считает аль-Джубейр.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона по иранской ядерной сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали всех участников иранской ядерной сделки и дальше полностью выполнять ее, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит придерживаться своих обязательств.