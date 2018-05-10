Премьер Израиля: Иран пересек "красную линию"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удары по иранским объектам в Сирии "уместными", поскольку страна пересекла красную черту.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что воздушные удары Израиля по иранским целям в Сирии были "уместными", поскольку исламская республика "пересекла красную линию", - говорится в сообщении.

По его словам, в ответ на это Израиль нанес масштабный удар по иранским объектам в Сирии.

"Мы находимся в разгаре длительной битвы, и наша политика понятна: мы не позволим Ирану закрепиться в Сирии в военном плане", - сказал Нетаньяху.

Как сообщалось ранее, Израиль атаковал иранские объекты в Сирии в ответ на ракетный обстрел в Голанских высотах.

Обстрел был совершен в ответ на атаку со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции из Сирии по израильским позициям в Голанских высотах.