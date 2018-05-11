Атака "Талибана" на полицейскую базу в Афганистане: 30 человек погибло

Вследствие нападений боевиков радикальной группировки "Талибан" на базы западной провинции Афганистана Фарах погибли по меньшей мере 30 полицейских.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Совета провинции Фарах Фарида Бахтавара.

"В результате нападений боевиков "Талибан" на афганские базы в западной провинции Фарах погибли по меньшей мере 30 полицейских", - идет речь в сообщении.

По данным Бахтавара, боевики "Талибана" напали ночью на полицейскую базу в районе Балабулук, убив по меньшей мере 23 человека. Кроме того, трое получили ранения.

Во время другой атаки, в городе Фарах, боевики "Талибана" убили 11 полицейских и похитили большое количество оружия.