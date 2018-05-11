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Атака "Талибана" на полицейскую базу в Афганистане: 30 человек погибло

Место событий
16:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Провинция Фарах является транзитным путем для перевозки наркотиков в Иран и за последние месяцы стала полем боя для боевиков "Талибана".

Вследствие нападений боевиков радикальной группировки "Талибан" на базы западной провинции Афганистана Фарах погибли по меньшей мере 30 полицейских.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Совета провинции Фарах Фарида Бахтавара.

"В результате нападений боевиков "Талибан" на афганские базы в западной провинции Фарах погибли по меньшей мере 30 полицейских", - идет речь в сообщении.

По данным Бахтавара, боевики "Талибана" напали ночью на полицейскую базу в районе Балабулук, убив по меньшей мере 23 человека. Кроме того, трое получили ранения.

 Во время другой атаки, в городе Фарах, боевики "Талибана" убили 11 полицейских и похитили большое количество оружия.

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Новости мира, Афганистан, Талибан, Фарах, Фарид Бахтавар.
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