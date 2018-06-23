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Нелегальный алкоголь заполонил Израиль, уже есть летальные случаи

Алкоголь
13:26 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Израиле за последние 3 недели из-за употребления нелегального алкоголя погибли четыре человека, еще четыре находятся в реанимации.

В Израиле вследствие употребления нелегального алкоголя скончалось четыре человека. СМИ в стране завили о том, что суррогат буквально наводнил страну. Об этом сообщил телеканал "Израиль- 2".

"В последние три недели четыре человека скончались и еще четыре оказались в реанимации в результате употребления поддельной водки с крайне высоким содержанием метанола", — отмечается в сюжете телеканал.

По информации "Израиль-2", страна "наводнена поддельным алкоголем", и в некоторых случаях уровень метанола в бутылке поддельной водки превышает максимально допустимый уровень в 1600 раз.

Доктор Рони Беркович, директор департамента надзора министерства здравоохранения Израиля по этому поводу отметил: "У нас еще никогда не было так много смертей от метанола. Мы предупреждаем граждан — покупайте алкогольные напитки только в авторизованных магазинах".

В Борисполе 6 человек смертельно отравились суррогатным алкоголем

Отметим, что проблема нелегального алкоголя в Украине достигла глобальных масштабов. По данным экспертов, доля теневого рынка спиртного равна уже приблизительно 60%.

Согласно оценкам специалистов, такую ситуацию спровоцировал резкий рост акцизов на алкогольную продукцию при отсутствии действенных мер со стороны государства по борьбе с нелегальными производителями и продавцами горячительных напитков.

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Новости мира, Израиль, Летальные случаи, Отравление, Погибшие, Поддельный алкоголь, Пострадавшие, Суррогат.
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