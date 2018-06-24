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Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе

Иран
08:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Европейский Союз пообещал представить Ирану предложения сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (ОВПД) по иранской ядерной программе.

Тегеран ожидает, что европейские страны до конца июня представят пакет предложений для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (ОВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, три европейские страны — участницы ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) и Европейский Союз пообещали представить пакет практических мер, которые удовлетворят требования Тегерана, в том числе в отношении продажи нефти и ее транспортировки.

Тегеран пока доволен позициями и заявлениями европейских лидеров о намерении сохранять Общий всеобъемлющий план действий (ОВПД), однако они должны быть подкреплены практическими шагами. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани.

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Новости мира, Евросоюз, ЕС, Иран, ОВПД, Тегеран, Ядерная программа.
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