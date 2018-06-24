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Российские самолеты нанесли авиаудары по южной Сирии

Сирия
14:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Авиация России возобновила бомбардировки на юге Сирии.

Российские военные самолеты впервые за год после договоренности о прекращении огня нанесли удары по повстанцам в южных районах Сирии.

Об этом сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека, передает Европейская правда.

"Интенсивные российские воздушные удары поразили города в восточной части провинции Дераа – впервые с момента прекращения огня на юге Сирии, что было согласовано в прошлом году", – сказал Рами Абдель Рахман, глава центра.

Два центра слежения, которые контролируют движение военных самолетов, зафиксировали по меньшей мере 21 удар по Бусра аль-Хариру, на северо-восток от города Дераа. Всего зафиксировано 26 ударов.

По данным Reuters, источники в оппозиции заявили, что российские самолеты ударили по повстанцам на юго-западе Сирии в начале 24 июня, обеспечивая воздушное прикрытие для сирийских военных подразделений.

Это наступление проправительственных войск может привести к дальнейшей эскалации войны в Сирии, которая длится уже 7 лет. Ранее силы президента Башара Асада отвоевали часть области у повстанцев с помощью российской авиации и поддерживаемых Ираном боевиков. Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот.

Соединенные Штаты пригрозили, что совершат "твердые и надлежащие меры" в ответ на нарушение сирийским правительством перемирия в договорной зоне деэскалации на юго-западе страны.

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Новости мира, Авиаудар, Дераа, Россия, Сирия.
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