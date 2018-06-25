Парламент Египта продлил режим ЧП

Египетский парламент в воскресенье утвердил указ о продлении строка действия чрезвычайного положения в Египте еще на три месяца с 14 июля 2018 года, после чего его издал президент. Об этом сообщает со ссылкой на The Egyptian Gazette.

Так, на пленарном заседании спикер парламента Али Абдель Аал сказал, что декрет был одобрен после обеспечения требуемого большинства в две трети голосов.

Президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси издал указ, которым продлил строк действия чрезвычайного положения по всей стране еще на три месяца, начиная с 13:00 14 юиля 2018 года.

Указ был опубликован в официальной газете. Указ разрешает армии и полиции принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом, чтобы сохранить безопасность граждан и государственного имущества по всей стране.

Чрезвычайное положение изначально было введено в апреле 2017 года после того, как в результате двух атак в церкви погибло 47 человек. С тех пор его продлевают каждые три месяца.