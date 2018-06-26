Трамп доволен выходом США из иранской ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на Ближнем Востоке был достигнут значительный прогресс с тех пор, как Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Как сообщило агентство Reuters, такое мнение он высказал в понедельник перед встречей с королем Иордании Абдаллой II.

"Ситуация сейчас очень отличается с тех пор, как мы прекратили свое участие в СВПД", - заявил американский лидер. Агентство отметило, что Д. Трамп при этом отказался говорить, когда Белый дом представит план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий. США также не исключили, что в отношении компаний из Евросоюза, которые после выхода Вашингтона из соглашения продолжат сотрудничество со структурами Ирана, могут быть введены санкции. Д. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Ранее телеканал NBC сообщал, что Д. Трамп стал меньше прислушиваться к министру обороны Джеймсу Мэттису. Отмечалось, что Д. Мэттис был не в курсе решений Д. Трампа по иранской ядерной сделке, КНДР и другим важным вопросам.