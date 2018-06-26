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Израиль обстрелял Дамаск ракетами

Ракетный удар
09:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: После начала наступления правительственных войск Сирии в провинции Дарайя Израиль стал оказывать поддержку повстанческим группам, обстреляв пригород Дамаска.

В одном из аэропортов пригорода Дамаска упали две израильские ракеты. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA. Журналисты отмечают, что таким образом Израиль показывает поддержку сирийской оппозиции и повстанческих групп. Говорится также, что в последние дни правительственные войска понесли большие потери, после того, как власти Сирии начали масштабную кампанию наступления на юго-западе страны.

22 июня стало известно, что военные самолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на эти районы. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в район города Дарайя войска Б. Асада сбросили 12 бочковых бомб.

Ранее в ООН сообщили, что в результате боевых действий в провинции Дарайя на юго-западе Сирии погибли по меньшей мере 20 человек. В организации добавили, что активное наступление правительственных сил угрожает безопасности примерно 750 тысяч человек, и может вынудить их покинуть свои дома.

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Все по теме:

Новости мира, Дамаск, Дарайя, Израиль, Повстанцы, Ракеты, Сирия.
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