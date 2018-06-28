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Президент Ирана заявил о готовности оказывать давление на США

Хасан Роухани
05:41 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени".

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал сохранить величие страны перед внешним политическим давлением и заявил, что иранцы при необходимости готовы поставить США "на колени". Об этом сообщает Reuters.

"Мы справимся с проблемами. Мы окажем давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью", - сказал Роухани.

Он также рассказал об экономических планах правительства, назвал ключевые направления развития. В частности, Роухани пообещал борьбу с бедностью, создание рабочих мест и развитие производства.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий. США также не исключили, что в отношении компаний из Евросоюза, которые после выхода Вашингтона из соглашения продолжат сотрудничество со структурами Ирана могут быть введены санкции. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые рестрикции в отношении Ирана.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдения его интересов за СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из соглашения и продолжить придерживаться своих обязательств. 

26 мая Хасан Роухани сообщил, что Иран оставляет за собой право на мирное обогащения атома, которую дала резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, добавив, что международное сообщество признает незаконный характер выхода США по ядерной сделки.

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Новости мира, Иран, СВПД, США, Хасан Роухани.
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