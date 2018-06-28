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Из Сирии выводят более 1000 военнослужащих армии РФ

Российская армия в Сирии
17:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: На приеме в честь выпускников военных вузов В. Путин заявил о выводе из Сирии более тысячи военнослужащих и свыше двух десятков единиц авиатехники.

Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время территорию Сирии покинули 1140 российских военнослужащих, 13 военных самолетов и 14 вертолетов. В. Путин сказал об этом на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле 28 июня, сообщает Радио Свобода.

Москва официально начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Российские войска участвуют в конфликте на стороне режима президента Башара Асада. В марте 2016 года и в декабре 2017 года Кремль заявил о выводе основной группировки войск из Сирии, но масштабных действий за этим не было. По официальным данным, в Сирии с 2015 года погибли более 90 российских военных, 39 из них – во время катастрофы военно-транспортного самолета в марте этого года. Речь идет только о военнослужащих российской армии. Россияне, которые, вероятно, воюют в Сирии в составе частных военных компаний, в этих данных не учтены.

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Новости мира, Авиация, Армия, Владимир Путин, Вывод, Россия, Сирия.
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