Из Сирии выводят более 1000 военнослужащих армии РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время территорию Сирии покинули 1140 российских военнослужащих, 13 военных самолетов и 14 вертолетов. В. Путин сказал об этом на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле 28 июня, сообщает Радио Свобода.

Москва официально начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Российские войска участвуют в конфликте на стороне режима президента Башара Асада. В марте 2016 года и в декабре 2017 года Кремль заявил о выводе основной группировки войск из Сирии, но масштабных действий за этим не было. По официальным данным, в Сирии с 2015 года погибли более 90 российских военных, 39 из них – во время катастрофы военно-транспортного самолета в марте этого года. Речь идет только о военнослужащих российской армии. Россияне, которые, вероятно, воюют в Сирии в составе частных военных компаний, в этих данных не учтены.