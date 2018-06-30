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Трамп: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти

Нефть
18:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Трамп заявил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти.

Король Саудовской Аравии Салман сказал президенту США Дональду Трампу, что Эр-Рияд согласен увеличить добычу нефти в ответ на «нестабильность» в Иране и Венесуэле.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

«Только что разговаривал с королем Салманом из Саудовской Аравии и объяснил ему, что из-за нестабильности и дисфункций в Иране и Венесуэле я прошу, чтобы Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, возможно, до 2 000 000 баррелей, чтобы компенсировать разницу ... Он согласился!» - написал американский президент.

Как известно, цена на нефть начала активно расти после того, как в Вене члены ОПЕК и их союзники договорились увеличить добычу на миллион баррелей в сутки с 1 июля текущего года.

Вашингтон и Пекин призвали страны-производители нефти увеличить поставки для предотвращения дефицита нефти, что может помешать экономическому росту во всем мире. Однако Иран, Ирак и Венесуэла заявили, что не могут увеличить производство.

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Новости мира, Дональд Трамп, Нефть, Саудовская Аравия.
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