Трамп: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти

Король Саудовской Аравии Салман сказал президенту США Дональду Трампу, что Эр-Рияд согласен увеличить добычу нефти в ответ на «нестабильность» в Иране и Венесуэле.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

«Только что разговаривал с королем Салманом из Саудовской Аравии и объяснил ему, что из-за нестабильности и дисфункций в Иране и Венесуэле я прошу, чтобы Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, возможно, до 2 000 000 баррелей, чтобы компенсировать разницу ... Он согласился!» - написал американский президент.

Как известно, цена на нефть начала активно расти после того, как в Вене члены ОПЕК и их союзники договорились увеличить добычу на миллион баррелей в сутки с 1 июля текущего года.

Вашингтон и Пекин призвали страны-производители нефти увеличить поставки для предотвращения дефицита нефти, что может помешать экономическому росту во всем мире. Однако Иран, Ирак и Венесуэла заявили, что не могут увеличить производство.