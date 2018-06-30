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Украинский моряк Новичков объявил голодовку из-за необоснованности ареста

Иран
21:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Украинский моряк Новичков в иранской тюрьме объявил голодовку.

Украинский моряк Андрей Новичков, находящийся в тюрьме Тегерана (Иран), объявил голодовку.

Об этом сегодня сообщили друзья моряка в группе помощи на Facebook. По их словам, 33-летний одессит объявил голодовку в связи с необоснованностью своего ареста.

"Для нашего земляка это не первый арест. Так, консул Бальянц Сурен подал в здании суда прошение о том, чтобы Андрей Новичков оставался на свободе. Гарантом выступил сам консул. Однако на заседании в прошении было отказано и им написана апелляция. Адвокат на заседании не присутствовал, мотивируя этот факт тем, что с ним не рассчитались до конца", - сообщают друзья Новичкова.

Как сообщалось ранее, 16 мая Одесский областной совет обратился к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде с просьбой о содействии в спасении находящегося в иранской тюрьме жителя Одессы Андрея Новичкова, которому грозит смертная казнь за преступление, которое он не совершал.

17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) младший рядовой матрос, иранец Mohammad Bahranpoor выпрыгнул за борт.

Свидетелем ЧП стал старший помощник капитана Андрей Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. Новичков уже более года находится в тюрьме Эвин (город Тегеран).

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Новости мира, Arezoo, Андрей Новичков, Иран, Тегеран.
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