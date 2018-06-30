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Представитель Ирана: Трамп приказал Саудовской Аравии выйти из ОПЕК

ОПЕК
21:58 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Иран расценил просьбу Трампа как предложение Саудовской Аравии выйти из ОПЕК.

Иран считает, что просьба президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию об увеличении добычи нефти королевством на 2 млн баррелей в сутки можно расценить как предложение о выходе из ОПЕК. Об этом заявил в субботу представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили, передает агентство Shana.

"Если отбросить в сторону тот факт, что у Саудовской Аравии нет таких мощностей, чтобы увеличить добычу нефти, это требование может быть расценено как приказ королевству выйти из ОПЕК", — цитирует Ардебили агентство Shana. Представитель Ирана в ОПЕК добавил, что на 174-й встрече организации в Вене на прошлой неделе страны-члены решили придерживаться ранее утвержденного соглашения о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки и о поддержке максимального уровня производства на уровне 32,5 млн баррелей в сутки.

Ранее в субботу Трамп в Twitter заявил, что попросил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей, и что тот ответил согласием.

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Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Иран, ОПЕК, Саудовская Аравия, Хусейн Каземпур Ардебили.
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