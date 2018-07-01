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В Сирии провалились переговоры РФ и повстанцев

Переговоры РФ и сирийских повстанцев закончились провалом
08:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Сирийские повстанцы заявили, что им не удалось договориться с Россией о мирном урегулировании на юго-западе Сирии.

Представители сирийской оппозиции заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании конфликта на юго-западе Сирии.

Повстанцы также отклонили требования Москвы сдаться, сообщает DW.

По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать их требования". Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Участники переговоров с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, сообщил сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави.

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Им, в частности, предложили выехать вместе с семьями на территории подконтрольные оппозиции на северо-западе страны или же остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.

Напомним: в последние недели правительственная армия Башара Асада захватила часть подконтрольной повстанцам территории на юго-западе Сирии, в частности город Хирак и район Лаха.

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Новости мира, Повстанцы, Россия, Сирия.
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