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Армия ОАЭ готова выпустить хуситов из Ходейды

Армия ОАЭ
15:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Повстанцы-хуситы, окруженные армией ОАЭ в йеменском порту Ходейда, благодаря посредничеству ООН могут его беспрепятственно покинуть.

Отряды армии Объединенных Арабских Эмиратов приостановили наступление на йеменский порт Ходейда, находящийся под контролем повстанцев-хуситов, чтобы поддержать усилия ООН по политическому урегулированию ситуации.

"Мы приветствуем усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по обеспечению выхода хуситов из Ходейды без каких-либо условий. Мы объявляем паузу в нашей кампании, чтобы предоставить достаточно времени для того, чтобы эти попытки могли быть реализованы. Надеемся, что эти усилия увенчаются успехом", - написал в своем "Твиттере" государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.

М.Гриффитс в настоящее время ведет переговоры с противоборствующими сторонами для предотвращения всесторонней атаки руководимой Саудовской Аравией коалиции по позициям хуситов в портовом городе, который является основным пунктом получения гуманитарной помощи йеменцам, почти 8,5 млн которых находятся на грани голодной смерти.

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Новости мира, Йемен, ОАЭ, ООН, Ходейда, Хуситы.
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