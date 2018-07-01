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В Секторе Газа погибло 4 палестинца за неделю

Сектор Газа
16:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: С марта этого года число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 135 человек, более 15000 ранено.

За неделю количество погибших в секторе Газа палестинцев возросло на 4 человека и теперь число участников мирных акций протеста, убитых с 30 марта на границе блокированного сектора Газа и Израиля, достигло 135 человек. Об этом сообщает Анадолу.

Израильская армия ведет прицельный снайперский огонь по безоружным палестинцам, принимающим участие в акциях под лозунгом "Великое возвращение". Представитель Управления по здравоохранению Газы Ашраф аль-Кудра сообщил, что в ходе акций протеста на границе с Израиля ранены 15 200 человек, часть из которых отравилась от слезоточивого газа.

"Состояние 370 пострадавших оценивается как тяжелое. В числе раненых 2536 детей и подростков, 1160 женщин", - сказал аль-Кудра, отметив, что пострадало также 175 журналистов.

18 мая израильские истребители атаковали девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога. Министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта.

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Новости мира, Жертвы, Израиль, Палестина, Протесты, Сектор Газа.
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