В Секторе Газа погибло 4 палестинца за неделю

За неделю количество погибших в секторе Газа палестинцев возросло на 4 человека и теперь число участников мирных акций протеста, убитых с 30 марта на границе блокированного сектора Газа и Израиля, достигло 135 человек. Об этом сообщает Анадолу.

Израильская армия ведет прицельный снайперский огонь по безоружным палестинцам, принимающим участие в акциях под лозунгом "Великое возвращение". Представитель Управления по здравоохранению Газы Ашраф аль-Кудра сообщил, что в ходе акций протеста на границе с Израиля ранены 15 200 человек, часть из которых отравилась от слезоточивого газа.

"Состояние 370 пострадавших оценивается как тяжелое. В числе раненых 2536 детей и подростков, 1160 женщин", - сказал аль-Кудра, отметив, что пострадало также 175 журналистов.

18 мая израильские истребители атаковали девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога. Министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта.