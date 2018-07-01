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На границе с Иорданией гибнут сирийские беженцы

Сирийские беженцы
16:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По информации представителей сирийских повстанцев на границе с Иорданией от жажды и голода погибло уже по меньшей мере 15 беженцев.

От голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границе, погибли. Об этом сказал агентству Анадолу представитель вооруженной сирийской оппозиции Ибрахим Джавад. По его словам, после начала атак сил режима Башара Асада в Дераа свои дома за 10 дней покинуло не менее 150 тысяч человек.

"Беженцы живут под открытым небом и нуждаются в палатках, продовольствии и питьевой воде. Температура воздуха здесь достигает 40-43 градусов по Цельсию. Песчаные бури усугубляют ситуацию", - сказал И. Джавад.

Из-за эскалации конфликта в регионе около 45 000 человек вынуждены были покинуть свои дома и перейти на удерживаемую повстанцами территорию возле границы с Иорданией.

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Новости мира, Беженцы, Голод, Жажда, Иордания, Повстанцы, Сирия.
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