В Джалалабаде прогремел взрыв

В воскресенье в центре восточноафганского города Джалалабад произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, были повреждены некоторые дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников

"Взрыв, произошедший через несколько часов после визита в город президента страны Ашрафа Гани, повредил магазины и здания вокруг площади Мухаберат в центре города. Погибли четыре человека, а ранены шесть", - идет речь в сообщении.

Скорее всего, по мнению местных чиновников, взрывчатка была предварительно спрятана на площади. Жертв могло быть значительно больше, если бы из-за приезда главы государства большая часть города не была перекрытой. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв, последний в серии недавних терактов в Джалалабаде, столицы провинции Нангархар, где "ИГИЛ" установил свое серьезное присутствие.