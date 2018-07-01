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В Джалалабаде прогремел взрыв

Теракт в Джалалабаде
17:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В афганском Джелалабаде прогремел взрыв, от которого погибли 4 человека и 6 были ранены.

В воскресенье в центре восточноафганского города Джалалабад произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, были повреждены некоторые дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников

"Взрыв, произошедший через несколько часов после визита в город президента страны Ашрафа Гани, повредил магазины и здания вокруг площади Мухаберат в центре города. Погибли четыре человека, а ранены шесть", - идет речь в сообщении.

Скорее всего, по мнению местных чиновников, взрывчатка была предварительно спрятана на площади. Жертв могло быть значительно больше, если бы из-за приезда главы государства большая часть города не была перекрытой. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв, последний в серии недавних терактов в Джалалабаде, столицы провинции Нангархар, где "ИГИЛ" установил свое серьезное присутствие.

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Новости мира, Афганистан, Взрыв, Джалалабад, ИГИЛ, Теракт.
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