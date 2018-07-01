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Армия Сирии освободила 70 городов в провинции Дераа
Новости мира: По соглашению с повстанцами под контроль сирийской армии перешло 70 городов на юго-востоке провинции Дераа.
Сирийская армия освободила 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией. Об этом сообщает Аlmayadeen. Большая часть этих населенных пунктов присоединилась к соглашению о примирении с правительством.
Сирийские военные источники заявили, что армия взяла под свой контроль стратегический город Гиза и деревни аль-Сахва, Кахил и Тел Змаитие, чтобы отрезать линию снабжения повстанцев. Директор Центра примирения в Сирии Алексей Зиганков сказал, что повстанцы передали военные машины и большое количество различных боевых боеприпасов силам Башара Асада.
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