Армия Сирии освободила 70 городов в провинции Дераа

Сирийская армия освободила 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией. Об этом сообщает Аlmayadeen. Большая часть этих населенных пунктов присоединилась к соглашению о примирении с правительством.

Сирийские военные источники заявили, что армия взяла под свой контроль стратегический город Гиза и деревни аль-Сахва, Кахил и Тел Змаитие, чтобы отрезать линию снабжения повстанцев. Директор Центра примирения в Сирии Алексей Зиганков сказал, что повстанцы передали военные машины и большое количество различных боевых боеприпасов силам Башара Асада.