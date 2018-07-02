СМИ: Британия бомбила Сирию

Британские ВВС нанесли авиаудар по силам сирийского режима после того, как те пытались прорваться на тренировочную базу Специальной воздушной службы Британии. Об этом сообщает издание The Times.

"В прошлом месяце истребитель Typhoon с помощью лазерной системы наведения сбросил 500-фунтовую бомбу на пересечении сирийской границы с Ираком и Иорданией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате авиаудара погиб один сирийский офицер, семеро военнослужащих были ранены. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, в пустыне вблизи военной базы международной коалиции Аль-Танф были слышны взрывы. Как сообщается, это первая атака британских сил по позициям правительственных войск с 14 апреля, когда США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии.