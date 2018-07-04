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СМИ: Сын главаря террористической группировки ИГИЛ ликвидирован в Сирии

Сирия
05:10 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В ​​Хомсе сирийские правительственные войска ликвидировали сына главаря ИГИЛ.

Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, ликвидирован в сирийском городе Хомс. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, Худайфа аль-Бадри уничтожен в ходе операции сирийских правительственных войск. Она проходила вблизи электростанции в Хомсе.

10 мая газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источник в иракской разведке сообщила, что Абу Бакр аль-Багдади, вероятно, скрывается вместе со своим сыном недалеко от иракской границы на востоке Сирии.

Как сообщалось ранее, количество людей, которые вынуждены покинуть свои дома на юго-западе Сирии в результате двухнедельной эскалации боевых действий возросло до 270 тысяч человек. Есть вероятность начала гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил иорданский представитель ООН по делам беженцев Мохаммад Хаваре.

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Новости мира, ИГИЛ, Сирия, Хомс, Худайфа аль-Бадри.
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