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Советник экс-президента Египта и еще 13 человек получили пожизненное

Суд
19:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего советника экс-президента Египта Мурси и еще 13 человек.

Суд в Египте обвинил бывшего советника по вопросам экономики отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси Абдуллу Шехата и еще 13 человек в преступной деятельности и приговорил их к пожизненному лишению свободы, передали в четверг местные СМИ.

Согласно сообщениям, суд обвинил А.Шехата и других подсудимых в незаконном владении оружием, участие в деятельности нелегальной группировки, а также нарушении свобод граждан.

Египетские издание "Аль-Ахрам" отметило, что, по версии прокурора, осужденные занимались созданием шумовых гранат и планировали подвергнуть риску жизненно важную инфраструктуру Египта, в частности, энергосистемы, дестабилизировав тем самым обстановку в стране.

Кроме того, по информации местного телевидения, в рамках этого дела суд приговорил еще шесть человек к 15 годам тюремного заключения и одного человека к 10 годам лишения свободы.

М.Мурси находился у власти в стране около года. В 2013 году он был свергнут в ходе военного переворота, после чего был взят под стражу. Ранее суд обвинил М.Мурси в незаконном сотрудничестве с Катаром, а также расправе над участниками акций протеста в декабре 2012 года и приговорил экс-президента к 45 годам тюремного заключения.

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Новости мира, Египет, пожизненное, Суд, Суд в Египте.
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