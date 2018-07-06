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Израиль пригрозил Сирии ударом

Флаг Израиля
04:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: ель-Авив опасается входа сирийских вооруженных сил в демилитаризованную зону ООН на Голанских высотах.

Еврейское государство готово атаковать сирийские Вооруженные силы, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с Израилем.

Об этом сообщил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.

"Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада, что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными", - сказал Эрдан изданию "Едиот Ахронот".

Отвечая на вопрос, готов ли Израиль принять превентивные меры против сирийских военнослужащих, министр сказал: "Да, однозначно".

В качестве примера он привел удары, нанесенные за последние месяцы израильской военной авиацией по сирийским объектам, которые, как полагали власти Израиля, использовались иранцами для атак на Израиль.

Как сообщалось ранее, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила на границу с Сирией, в район Голанских высот, артиллерию и бронетехнику. Такое решение принято по итогам оценки оперативной обстановки в Северном военном округе.

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Новости мира, Гилад Ердан, Израиль, Режим Асада, Сирия.
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