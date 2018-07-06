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Сирийские повстанцы в провинции Дар'а договорились с россиянами о перемирии

Сирия
22:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Повстанцы договорились с россиянами о перемирии в одной из провинций Сирии.

Сирийские повстанцы после нескольких неудачных попыток переговоров смогли договориться с российской армией о прекращении боев в провинции Дар'а на юго-западе страны.

Об этом 6 июля заявил представитель повстанцев, сообщает DW.

"Согласно договоренностям разоружение повстанцев будет происходить поэтапно. В населенных пунктах вблизи границы с Иорданией должны быть расположены силы российской военной полиции", - говорится в сообщении.

По словам участников переговоров со стороны повстанцев, российские военные гарантировали безопасное возвращение в свои жилища гражданским, бежавших от боевых действий.

При этом повстанцы, по договоренности, могут урегулировать "свой статус" с правительством президента Асада - в этом случае они после сдачи оружия должны признать власть государства. Тем, кто не захочет этого сделать, дадут возможность покинуть провинцию и уехать в районы на севере страны, которые контролирует оппозиция.

Тем временем сообщается, что проправительственные силы захватили несколько сел в провинции и достигли границы. По информации сирийских государственных СМИ, армия взяла под свой контроль все переходы на границе с Иорданией.

Как известно, наступление сирийской армии в провинции Дар'а начался 19 июня. С того времени, по данным ООН, около 330 тысяч человек вынуждены были спасаться бегством. Около 40 тысяч из них направились к границе с Иорданией. Правительство этой страны, где уже находятся свыше 660 тысяч сирийских беженцев, заявило, что возможности для предоставления убежища исчерпаны, и закрыло границу.

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Новости мира, Дар'а, Повстанцы, Российские военные, Сирия.
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