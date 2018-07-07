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В Израиль вернули часы знаменитого разведчика, который был казнен в Дамаске

Израиль
06:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Часы были торжественно вручены за закрытой церемонии в мае вдове разведчика Наде.

Израильская разведка "Моссад" провела успешную операцию в Сирии, вернув в Израиль наручные часы самого знаменитого израильского разведчика Эли Коэна.

Как передает Би-би-си, о возвращении в Израиль часов объявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробности операции не раскрываются. Тело шпиона, казненного в Сирии в 1960-х, до сих пор не найдено.

Глава "Моссада" Йоси Коэн сказал, что знаменитый разведчик носил эти часы до самого ареста.

"Эти часы были частью рабочей легенды Эли Коэна, представлявшегося арабом", - рассказал директор израильской разведки. Согласно этой легенде, Эли Коэн был сирийским бизнесменом по имени Камаль Амин Тават. Часы были торжественно вручены за закрытой церемонии в мае вдове разведчика Наде. "Когда мне сообщили [о часах], у меня во рту пересохло и мурашки побежали, - сказала она в интервью израильскому телевидению. - В тот момент я как будто почувствовала его руку, почувствовала, что часть его находится с нами".

Часы были торжественно вручены за закрытой церемонии в мае вдове разведчика Наде. "Когда мне сообщили [о часах], у меня во рту пересохло и мурашки побежали, - сказала она в интервью израильскому телевидению. - В тот момент я как будто почувствовала его руку, почувствовала, что часть его находится с нами".

Коэн родился в Египте в 1924 году. Он начал работать в "Моссаде" в начале 1960-х годов и прославился тем, что сумел внедриться в верхний эшелон сирийской власти. Он сообщил Израилю множество сирийских государственных и военных секретов, но в итоге был разоблачен, пойман и публично повешен в 1965 году. Сирийские власти отказывались сообщить, где находятся его останки.

Его сообщения о дислокации сирийских войск, артиллерии и оружейных складов на Голанских высотах, как считается, сыграли важную роль в решительной победе Израиля над Сирией в Шестидневной войне 1967 года.

Сирийские контрразведчики прибегли к помощи советских экспертов и привезенному из СССР новейшему пеленгатору. 24 января 1965 года агенты сирийских спецслужб ворвались в квартиру Коэна и застали его во время сеанса связи с Израилем.

Эли Коэн был арестован, подвергнут пыткам и приговорен военным судом к смертной казни. Его повесили на площади в Дамаске.

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Новости мира, Ближний Восток, Дамаск, Израиль, Сирия, Эли Коэн.
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