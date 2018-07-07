В Иране казнили восьмерых человек, осужденных за теракты в июне 2017-го
Новости мира: Мужчины были приговорены к смертной казни в мае этого года, сегодня, 7 июля, смертный приговор был выполнен.
В Иране казнили восемь мужчин, осужденных за планирование и осуществление терактов в июне 2017 года, в результате которых погибли 17 человек.
Как пишет Новое время, об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim.
Напомним, 7 июня в Иране произошла перестрелка в мавзолее Имама Хомейни, который находится к югу от иранской столицы Тегерана.
Неизвестные начали стрелять по людям. По данным СМИ, нападение на мавзолей совершили трое людей, один из террористов взорвал себя.
В этот же день неизвестные начали перестрелку с охраной в здании иранского парламента, террористов было четверо. После нападения парламент был заблокирован на вход и выход для журналистов и депутатов.
СМИ также сообщили, что террористы стреляли по прохожим. Один из нападавших был задержан. Позже, один из террористов взорвал себя в здании парламента.
Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Иране.