В Иране казнили восьмерых человек, осужденных за теракты в июне 2017-го

В Иране казнили восемь мужчин, осужденных за планирование и осуществление терактов в июне 2017 года, в результате которых погибли 17 человек.

Как пишет Новое время, об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Напомним, 7 июня в Иране произошла перестрелка в мавзолее Имама Хомейни, который находится к югу от иранской столицы Тегерана.

Неизвестные начали стрелять по людям. По данным СМИ, нападение на мавзолей совершили трое людей, один из террористов взорвал себя.

В этот же день неизвестные начали перестрелку с охраной в здании иранского парламента, террористов было четверо. После нападения парламент был заблокирован на вход и выход для журналистов и депутатов.

СМИ также сообщили, что террористы стреляли по прохожим. Один из нападавших был задержан. Позже, один из террористов взорвал себя в здании парламента.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Иране.