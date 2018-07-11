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В Иране женщину приговорили к 20 годам за то, что сняла головной платок

В Иране женщину приговорили к 20 годам за то, что сняла головной платок
14:28 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Иране женщину Шапарак Шаяризадех приговорили к 20 годам тюремного заключения за то, что сняла головной платок в знак протеста.

В Иране женщину приговорили к 20 годам тюремного заключения за то, что сняла головной платок в знак протеста. Об этом сообщает Independent.

"Иранская женщина говорит, что ее приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что сняла обязательный исламский головной платок в знак протеста", - говорится в сообщении.

Шапарак Шаяризадех сообщила на собственном сайте, что ее посадили за то, что она "выступила против обязательного хиджаба" и "размахивала белым флагом на улице".

Власти Ирана еще не прокомментировали слова Шаяризадех. Отмечается, что в феврале иранская полиция арестовала 29 человек за то, что они сняли головные платки во время кампании "Белые среды".

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Как сообщал адвокат, 42-летнюю женщину избивали и пытали после ареста. В апреле она была освобождена под залог, однако ее место нахождения неизвестно.

Как известно, в Иране женщины рискуют получить штраф от 25 долларов США или тюремный срок, если покажут свои волосы в публичном месте.

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Новости мира, Женщина, Заключение в тюрьме, Иран, Протест, Сняла головной платок, Хиджаб.
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