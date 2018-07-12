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Армия Сирии при поддержке РФ вошла в город, породивший войну

Армия Асада
19:00 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Армия Асада и РФ взяла под контроль последний анклав повстанцев в Сирии.

Армия Сирии и российские военные взяли под контроль провинцию Дар'а, которая является одним из последних анклавов оппозиции в Сирии и их главным оплотом в течение семи лет гражданской войны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Автомобили, которые принадлежат сирийскому государству, в сопровождении российской военной полиции вошли в Дар'а в четверг, чтобы поднять национальный флаг над городом, что является местом рождения восстания, которое породило семилетнюю гражданскую войну", - говорится в сообщении.

Таким образом президент Сирии Башар Асад при решающей помощи России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война.

Отмечается, что повстанцы в районах Дар'а договорились о сдаче территории в минувшую пятницу. А сегодня две бронированные машины с высокопоставленными российскими офицерами вошли в район Аль-Шая в разрушенном городе и начали переговоры с командирами Свободной сирийской армии о выполнении условий соглашения о капитуляции. Около двух тысяч повстанцев с семьями остались в этом районе. Соглашение включает их эвакуацию и сдачу оружия.

По мнению повстанцев, российская военная полиция помешает армии Асада начать чистки среди оппозиционно настроенного населения.

Как известно, в провинции Дар'а в 2011 году начались первые протесты против режима Асада, которые переросли в масштабную гражданскую войну.

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Новости мира, Армия Асада, Башар Асад, Дар'а, РФ, Сирия.
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