В Каире неподалеку аэропорта произошел взрыв: есть пострадавшие

Взрыв раздался недалеко от аэропорта Каира, пострадали 12 человек, сообщил официальный представитель египетской армии Тамер эль-Рефа.

Он опроверг данные о том, что взрыв произошел на территории аэропорта, отметив, что из-за чрезмерно высокой температуры воздуха произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании.



Теракт в Пакистане: число жертв возросло

Министерство гражданской авиации Египта проинформировало, что инцидент не повалял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию.