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В Каире неподалеку аэропорта произошел взрыв: есть пострадавшие

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Аэропорт Каира
07:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компании недалеко от аэропорта Каира.

Взрыв раздался недалеко от аэропорта Каира, пострадали 12 человек, сообщил официальный представитель египетской армии Тамер эль-Рефа.

Он опроверг данные о том, что взрыв произошел на территории аэропорта, отметив, что из-за чрезмерно высокой температуры воздуха произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании.


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Министерство гражданской авиации Египта проинформировало, что инцидент не повалял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию.

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Новости мира, Армия Тамер эль-Рефаи, Взрыв, Египет, Каира, Каирский аэропорт, Министерство гражданской авиации Египта, Пострадавшие.
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