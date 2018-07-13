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В Каире неподалеку аэропорта произошел взрыв: есть пострадавшие
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07:31 Сегодня Телеграф
Новости мира: Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компании недалеко от аэропорта Каира.
Взрыв раздался недалеко от аэропорта Каира, пострадали 12 человек, сообщил официальный представитель египетской армии Тамер эль-Рефа.
Он опроверг данные о том, что взрыв произошел на территории аэропорта, отметив, что из-за чрезмерно высокой температуры воздуха произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании.
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Министерство гражданской авиации Египта проинформировало, что инцидент не повалял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию.
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