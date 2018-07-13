Коалиция нанесла авиаудар по Сирии: По меньшей мере 54 погибших

По меньшей мере 54 человека погибли в результате авиаудара по контролируемому "Исламским государством" района на востоке Сирии вблизи города Абу-Камаль к востоку от реки Евфрат, близ границы с Ираком. Об этом сообщает Reuters.

Возглавляемая США коалиция против "ИГИЛ" заявила, что она или "силы-партнеры", возможно, провели авиаудары в четверг в сирийском районе, где, по данным наблюдателей, десятки людей были убиты в результате воздушного налета.

Напомним, в результате авиатак ВВС сирийского режима на гражданские объекты в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии погибли 3 ребенка, 8 человек получили ранения.

За последние 3 дня в результате авианалетов ВВС Башара Асада погибли 10 мирных жителей, не менее 39 человек получили ранения.

Провинция Идлиб признана одной из четырех "зон деэскалации" в Сирии. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров 4-5 мая 2017 Астане.

Войска сирийского режима при поддержке проиранских сил и ВКС РФ 20 июня начала крупномасштабную наступательную операцию в подконтрольной оппозиции провинции Дераа на юго-западе Сирии. Жертвами атак стали более 200 мирных жителей.

Согласно заключенным в Астане в мае прошлого года договоренностям, провинция Дераа была включена в список зон деэскалации в Сирии, но через два месяца лишена этого статуса и объявлена Россией и США "зоной безопасности". Вскоре после этого США прекратили помощь отрядам оппозиции в этом районе Сирии.

За первые шесть месяцев 2018 года в Сирии погибли 4759 мирных жителей, в том числе 1104 ребенка и 798 женщин, говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR).