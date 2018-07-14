Из-за массовых протестов власти Ирака заблокировали интернет

Соответствующее решение принято на экстренном заседании совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади на фоне массовых беспорядков, начавшихся в южных регионах страны и перекинувшихся на Багдад, передает Anadolu.

Антиправительственные акции протеста прошли в районе Аш-Шуле на западе Багдада, где в основном проживают мусульмане-шииты. Протестующие требовали отставки правительства.

После того, как на место прибыли сотрудники сил безопасности, некоторые участники акции начали жечь автомобильные шины.

В Багдаде усилены меры безопасности. Полиция перекрыла въезд в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания.

В южных регионах Ирака также продолжаются акции протеста, связанные с перебоями в энергоснабжении и оказании коммунальных услуг.