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Из-за массовых протестов власти Ирака заблокировали интернет

Массовые протесты в Ираке
13:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Массовые протесты, требующие отставки правительства, вынудили совет национальной безопасности Ирака заблокировать доступ к мировой сети.

Соответствующее решение принято на экстренном заседании совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади на фоне массовых беспорядков, начавшихся в южных регионах страны и перекинувшихся на Багдад, передает Anadolu.

Антиправительственные акции протеста прошли в районе Аш-Шуле на западе Багдада, где в основном проживают мусульмане-шииты. Протестующие требовали отставки правительства.

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После того, как на место прибыли сотрудники сил безопасности, некоторые участники акции начали жечь автомобильные шины.

В Багдаде усилены меры безопасности. Полиция перекрыла въезд в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания.

В южных регионах Ирака также продолжаются акции протеста, связанные с перебоями в энергоснабжении и оказании коммунальных услуг.

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Новости мира, Блокировка интернет, Ирак, Отставка правительства, Протесты.
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