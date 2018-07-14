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Израиль нанес массированный авиаудар по Сектору Газы

Сектор Газа
20:56 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Израиль нанес самый массовый с 2014 года дневной удар по Сектору Газа.

Армия Израиля сообщила, что осуществила воздушные удары по целям экстремистского движения "Хамас" в Секторе Газы, которые стали самыми массовыми ударами в дневное время на этой части палестинских территорий от времени конфликта в регионе летом в 2014 году.

Об этом пишет Радио Свобода.

"По сообщениям, целями ударов стали лагеря учений ведения городского боя, состав вооружений, учебные комплексы, командные центры, офисы, связанные с экстремистами, и т.п. В частности, последний пока что из этих ударов, третий за день, поразил около 40 целей, среди которых тоннели, комплексы производства вооружений и штаб батальона "Хамаса", сказал представитель военных", - отмечает издание.

Как заявили военные, удары были осуществлены в ответ на "разнообразные террористические акты, устроенные террористической организацией "Хамас", имевшие за цели гражданских жителей Израиля и нарушили суверенитет Израиля".

Удары стали ответом на ракетные и минометные обстрелы боевиками "Хамаса" территории юга Израиля - по ней в ночь на субботу и утром были выпущены десятки ракет и мин. Кроме таких обстрелов, боевики "Хамаса" в последнее время регулярно запускают через границу в Израиль воздушные шары и змеи с зажигательными устройствами, причиняющие значительные пожары.

Сообщений о жертвах или значительных разрушениях не было с обеих сторон. Израиль отмечает, что целится именно по военным объектам, и предупреждал жителей Сектора Газы, чтобы они держались подальше от этих объектов. Боевики обычно тоже прислушиваются к этим предупреждениям.

Движение "Хамас", которое с 2007 года удерживает захваченную им силой власть в Секторе Газы, признал свои обстрелы, но заявил, что их цель - отвадить Израиль от новых ударов.

Израиль заявляет, что не заинтересован опять впутываться в какой-то значительный конфликт, но не потерпит попыток боевиков "Хамаса" прорваться через границу и ее кампании разрушения пограничных населенных пунктов Израиля своими обстрелами и зажигательными устройствами.

Как отмечается, причиной новой вспышки напряженности стали события 13 июля - тогда палестинцы из Сектора Газы собрались на традиционный в течение последних месяцев массовый пятничный протест с попытками прорваться через пограничный забор. В тот день израильтяне застрелили 15-летнего палестинца, пытавшегося перелезть через него, еще один, 20-летний, умер от ранений в субботу; также взрывом гранаты был легко ранен израильский военный.

Со времени начала пограничных протестов в Секторе Газы и столкновений вследствие них, начавшихся 30 марта, погиб уже по крайней мере 141 палестинец.

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Все по теме:

Новости мира, Авиаудар, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС.
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