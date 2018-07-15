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Протесты в Ираке: Демонстранты ворвались в здание администрации Басры

Протесты в Басре
23:36 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: На юге Ирака продолжаются акции протеста, власти уже направили туда дополнительные силы полиции.

На юге Ирака продолжаются акции протеста с требованием устранения фактов коррупции, повышения уровня занятости, прекращения сбоев в подаче воды и электричества.

В городе Басра демонстранты прорвали кордон полиции и ворвались в здание местной администрации, сообщает агентство "Анадолу". 

Сотрудник МВД Ирака Джеббар аль-Мансури сообщил, что сотрудники полиции открыли огонь в воздух, однако это не остановило протестующих.

На юг Ирака направлены дополнительные силы полиции.

Акции протеста, начавшиеся в богатой нефтью Басре, уже перекинулись на другие города Ирака, в том числе Багдад.

В городе Мейсан накануне был убит один из участников акций протеста.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади накануне выделил около 3 миллиардов долларов на улучшение системы коммунальных услуг юга страны.

В Басре добывается 80 процентов экспортируемой Ираком сырой нефти.

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Новости мира, Багдад, Басра, Ирак, Мейсан, Протесты.
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