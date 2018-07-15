Протесты в Ираке: Демонстранты ворвались в здание администрации Басры
Новости мира: На юге Ирака продолжаются акции протеста, власти уже направили туда дополнительные силы полиции.
На юге Ирака продолжаются акции протеста с требованием устранения фактов коррупции, повышения уровня занятости, прекращения сбоев в подаче воды и электричества.
В городе Басра демонстранты прорвали кордон полиции и ворвались в здание местной администрации, сообщает агентство "Анадолу".
Сотрудник МВД Ирака Джеббар аль-Мансури сообщил, что сотрудники полиции открыли огонь в воздух, однако это не остановило протестующих.
На юг Ирака направлены дополнительные силы полиции.
Акции протеста, начавшиеся в богатой нефтью Басре, уже перекинулись на другие города Ирака, в том числе Багдад.
В городе Мейсан накануне был убит один из участников акций протеста.
Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади накануне выделил около 3 миллиардов долларов на улучшение системы коммунальных услуг юга страны.
В Басре добывается 80 процентов экспортируемой Ираком сырой нефти.