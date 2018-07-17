Протесты в Ираке: Силы безопасности разогнали митингующих в Басре

Силы безопасности Ирака разогнали акцию протеста в портовом городе Умм-Каср в южной иракской провинции Басра. Об этом корреспонденту Анадолу сообщил представитель правоохранительных органов Ирака Мухаммед Халеф.

По его словам, полиция была вынуждена пойти на эту меру после того, как демонстранты начали бросать в стражей порядка камни. В результате столкновений ранения получили трое сотрудников сил безопасности, добавил Халеф. Среди протестующих пострадавших нет.

Ранее на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения состояния коммунальной отрасли, перебоев с подачей электричества, безработицы и коррупции.

Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, распространились на другие города региона.

Массовые акции протеста перекинулись и на столицу страны Багдад.