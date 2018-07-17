Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко приказал дипломатам подготовить новую резолюцию для ГА ООН по Крыму
Порошенко приказал дипломатам подготовить новую резолюцию для ГА ООН по Крыму
Новости: Порошенко убежден, что Трамп не сдал Крым Путину
Порошенко убежден, что Трамп не сдал Крым Путину
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

Протесты в Ираке: Силы безопасности разогнали митингующих в Басре

Протесты в Ираке
06:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: Силы безопасности Ирака разогнали акцию протеста в портовом городе Умм-Каср

Силы безопасности Ирака разогнали акцию протеста в портовом городе Умм-Каср в южной иракской провинции Басра. Об этом корреспонденту Анадолу сообщил представитель правоохранительных органов Ирака Мухаммед Халеф.

По его словам, полиция была вынуждена пойти на эту меру после того, как демонстранты начали бросать в стражей порядка камни. В результате столкновений ранения получили трое сотрудников сил безопасности, добавил Халеф. Среди протестующих пострадавших нет.

Ранее на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения состояния коммунальной отрасли, перебоев с подачей электричества, безработицы и коррупции.

Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, распространились на другие города региона.

Массовые акции протеста перекинулись и на столицу страны Багдад. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Басра, Ирак, Протесты, Умм-Каср.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Из-за массовых протестов власти Ирака заблокировали интернет В Иране публично выпороли мужчину, который выпил алкоголь 10 лет назад Коалиция нанесла авиаудар по Сирии: По меньшей мере 54 погибших

Последние новости

Загадки разума: Психологические факты о себе, которые вы наверняка не знали Самобытная красота африканских девушек в объективе британского фотографа (Фото) Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
Сегодня читают
01 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
02 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
03 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
04 Лилия Ребрик поделилась снимками из отдыха
05 Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости сегодня
06:52 Такое можно увидеть только в Индии: Будние дни в стране контрастов (Фото)
06:19 Официальный курс валют на 17 июля
06:15 Республиканская партия раскритиковала Трампа за излишнюю веру Путину
06:00 Зехе Уго: Угольная шахта с постапокалиптической атмосферой (Фото)
05:53 Утренний луч позитива: анекдоты 17 июля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Мэй: Лондон продолжит поддерживать Украину
Мэй: Лондон продолжит поддерживать Украину
Новости: В США обвинили в шпионаже 29-летнюю россиянку
В США обвинили в шпионаже 29-летнюю россиянку
Новости: Путин о вступлении Украины в НАТО: Реакция будет крайне негативной
Путин о Украине в НАТО: Реакция будет крайне негативной
Новости: Удивительные факты о человеческом теле, которые помогут взглянуть на себя по-новому
Удивительные факты о человеческом теле, которые помогут взглянуть на себя по-новому
Добавить комментарий
0