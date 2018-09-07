Самолеты Асада и РФ нанесли удары по Идлибу

ВВС режима Башара Асада и ВКС России нанесли в Сирии удары по населенным пунктам и позициям вооруженной оппозиции и противников режима в провинции Хама и на севере провинции Идлиб.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники, авиация нанесла удары по району Кефер Зита на севере Хамы и населенному пункту Хабит на юге Идлиба. В результате авианалета в Хабите погиб один мирный житель.

"Два военных самолета режима Асада и три самолета ВКС России, поднявшиеся в воздух с авиабазы "Хмеймим", нанесли удары по населенным пунктам и объектам оппозиции в Хаме и на юге Идлиба", - сообщили источники в сирийской оппозиции.

За последние три дня ВКС России нанесли удары по западу, юго-западу Идлиба и северу Хамы, в результате чего погибли 10 мирных граждан, 20 получили ранения.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.