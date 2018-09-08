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По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"

Боевики выпустили три ракеты "Катюша" по иракскому аэропорту в Басре
12:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за удар ракетами залпового огня по аэропотру Басры.

Боевики выпустили три ракеты реактивной системы залпового огня "Катюша" по иракскому аэропорта Басра в субботу, 8 сентября.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на представителя аэропорта.

"Неизвестные боевики выпустили три ракеты "Катюша" в субботу по иракскому аэропорту "Басра", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 8 часов утра по местному времени. Атака не привела к жертвам и не повлияла на полеты.

По словам анонимного местного чиновника, пока нет точного подтверждения относительно того, кто стоит за атакой. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за удар.

Обстрел произошел после того, как антикоррупционные протесты охватили Ирак.

Как сообщалось ранее, гражданские волнения, вызванные гневом против коррупции и злоупотреблений политической элитой Ирака, распространились на юг страны в пятницу, когда протестующие штурмовали иранское консульство в Басре, в то время как другие взяли рабочих в заложники на прилегающем месторождении, где работает "Лукойл".

После пяти дней ожесточенных демонстраций в Басре, где правительственные здания были разграблены и сожжены, демонстранты ворвались и повредили офисы консульства, обвиняя Иран во влиянии на политические партии Ирака.

В результате протестов в Басре погибли, как минимум, 11 демонстрантов, в основном в столкновениях с силами безопасности.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал провести расследование насилия.

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Новости мира, Аэропорт, Басра, Боевики, Ирак, Катюша, Протесты.
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