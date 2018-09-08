Женевские переговоры ООН по Йемену были сорваны

Переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Йемене с участием делегаций были сорваны, сказал спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс, передает Анадолу.

По его словам, несмотря на все усилия, так и не удалось обеспечить приезд в Женеву делегации движения "Ансаруллах" (хуситы).

"Хуситы согласились приехать на переговоры в Женеву. Однако не удалось создать необходимых условий для их приезда", - сказал Гриффитс.

Спецпосланник сообщил, что в ближайшее время посетит Маскат (Оман) и Сану (Йемен), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с лидерами хуситов.

Гриффитс заявил, что не считает отсутствие делегации хуситов фундаментальной блокадой переговорного процесса.

Ситуация, когда одна из сторон не смогла прибыть на переговоры, не является чем-то из ряда вон выходящим, и подобное происходило и ранее, отметил представитель ООН.

При этом Гриффитс не уточнил, когда будет предпринята еще одна попытка провести переговоры с обеими сторонами конфликта.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. Четвертого декабря 2017 года бывший президент Йемена Али Абдуллах Салих был убит повстанцами движения "Ансаруллах".