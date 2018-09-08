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Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей

Сирия
16:29 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: ВВС Асада и ВКС России еще раз нанесли удары по сирийским Хаме и Идлибу.

ВВС режима Башара Асада и ВКС России нанесли в Сирии удары по населенным пунктам и позициям вооруженной оппозиции и противников режима в провинции Хама и на севере провинции Идлиб.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники, авиация нанесла удары по району Марратинуман, населенному пункту Хабит, селам Сирдже, Хувеин, Абидин и Аль-Хулюбе на юге Идлиба, району Латамнена на севере Хамы. Авиаудар также был нанесен по центру сил гражданской обороны в Хан-Шейхуне.

Глава Управления гражданской обороны Идлиба ("Белые каски") Мустафа Хадж Юсуф сообщил, что авиаудары наносятся с самого утра, и в результате погибли пять человек: четверо - в селе Абидин, один - в селе Аль-Хулюбе. Еще семь мирных жителей получили ранения.

В результате авиаударов по западу, юго-западу Идлиба и северу Хамы с начала сентября погибли 26 мирных граждан, 51 получил ранения.

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Новости мира, Авиаудары, Башар Асад, Идлиб, Россия, Сирия, Хама.
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