Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей

ВВС режима Башара Асада и ВКС России нанесли в Сирии удары по населенным пунктам и позициям вооруженной оппозиции и противников режима в провинции Хама и на севере провинции Идлиб.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники, авиация нанесла удары по району Марратинуман, населенному пункту Хабит, селам Сирдже, Хувеин, Абидин и Аль-Хулюбе на юге Идлиба, району Латамнена на севере Хамы. Авиаудар также был нанесен по центру сил гражданской обороны в Хан-Шейхуне.

Глава Управления гражданской обороны Идлиба ("Белые каски") Мустафа Хадж Юсуф сообщил, что авиаудары наносятся с самого утра, и в результате погибли пять человек: четверо - в селе Абидин, один - в селе Аль-Хулюбе. Еще семь мирных жителей получили ранения.

В результате авиаударов по западу, юго-западу Идлиба и северу Хамы с начала сентября погибли 26 мирных граждан, 51 получил ранения.