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Авиаудары по Идлибу: Турция призывает прекратить эскалацию конфликта

Мевлют Чавушоглу
22:41 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости мира: Анкара призывает к прекращению бомбежек в Идлибе.

Авиаудары по зоне деэскалации в Идлибе должны прекратиться, после чего стороны вновь сконцентируют внимание на политическом урегулировании в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

По словам турецкого министра уже несколько дней на северо-западе Сирии фиксируются авиаудары.

"Турция активно контактирует по данному вопросу с Россией и Ираном. Наши усилия не ограничиваются саммитом президентов в Тегеране. На саммите в Иране была в основном проявлена политическая воля сторон, оформились рамки действий", - сказал Чавушоглу.

Глава дипломатии напомнил о том, что на сегодняшний день в провинции Идлиб проживает около 3,5 миллионов сирийцев. "Если начнутся бои, то произойдет очередной виток гуманитарного кризиса в регионе", - предупредил Чавушоглу.

По его словам, единственной страной, которая придерживается принципиальной позиции по вопросам защиты национальной безопасности и обеспечения стабильности и безопасности в Сирии является Турция. "Этот факт осознают все стороны сирийского конфликта", - сказал министр.

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Все по теме:

Новости мира, Авиаудары, Башар Асад, Идлиб, Мевлют Чавушоглу, Россия, Сирия, Турция.
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