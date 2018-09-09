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В Кабуле прогремел мощный взрыв

Афганистан
16:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Мощный взрыв прогремел в центре Кабула возле демонстрации, посвященной 17-й годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, один человек погиб, 10 пострадали.

Примерно в 15 часов по местному времени (13-30 кв) в зоне ответственности четвертого полицейского участка между перекрестками бывший Таймани и Салим-Корвон террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя вблизи толпы участников демонстрации, посвященной 17 годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, сообщает полиция афганской столицы.

В результате взрыва, по предварительным данным, один человек погиб, десять ранены, сообщил журналистам начальник пресс-центра полиции Кабула Хашмат Станекзай.

Перед этим недалеко от этого места спецслужбами был ликвидирован другой террорист-смертник, до того, как он смог привести в действие взрывное устройство, сообщили в Управлении национальной безопасности Афганистана. Террорист планировал атаковать колону демонстрантов, но был опознан и ликвидирован сотрудниками спецслужб.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла ответственность за нападение.

Накануне в ходе встречи с жителями западного района афганской столицы президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани распорядился разделить Кабул на четыре зоны безопасности.

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Новости мира, Афганистан, Взрыв в Кабуле, Кабул, Полиция, Терракт.
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