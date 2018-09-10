Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/4469537-smi-asad-razreshil-ispolzovat-himoruzhie-v-idlibe.html
СМИ: Асад разрешил использовать химоружие в Идлибе
06:35 Сегодня Телеграф
Новости мира: Разведка США сообщила о разрешении Асада применить химоружие в Идлибе.
Президент Сирии Башар Асад разрешил своим войскам в ходе атаки в провинции Идлиб применить хлор.
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации.
Газета отмечает, что данные о том, что Асад позволил применять хлор при наступательных операциях, получены американской разведкой.
В ходе недавних обсуждений ситуации Сирии президент США Дональд Трамп заявил о готовности к нанесению мощного удара по позициям войск Асада, если тот развяжет "массовую бойню" в Идлибе, говорится в сообщении.
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