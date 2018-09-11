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Белый дом угрожает Асаду

Белый дом
07:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: США обвиняют правительство Сирии в подготовке химатаки и угрожают жесткими ответными мерами.

США пригрозили сирийскому правительству жесткими ответными мерами в случае применения войсками Башара Асада химического оружия. Об этом Белый дом уже договорился со своими союзниками Великобританией и Францией, заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, передает DW.

"В прошедшие дни мы уже попытались передать свое сообщение: при третьем случае применения химического оружия ответ будет куда жестче", - сказал Д. Болтон.

Ранее из правительственных кругов США сообщалось, что в Белом доме располагают доказательствами подготовки Дамаском нового военного удара с применением химоружия против повстанцев в провинции Идлиб. В конце прошедшей недели сирийские и российские военные самолеты уже произвели многочисленные налеты на контролируемые повстанцами районы в Идлибе. Провинция, которая находится на границе с Турцией, является последней территорией, остающейся под контролем оппонентов Башара Асада.

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Новости мира, Белый дом, Джон Болтон, Идлиб, Сирия, США.
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