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В Афганистане террорист-смертник подорвал себя в толпе демонстрантов

Место теракта
17:36 Сегодня Телеграф

Новости мира: В афганской провинции Нангархар смертник подорвал себя в толпе демонстрантов, 19 человек погибло и десятки получили ранения.

По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва в толпе демонстрантов в афганской провинции Нангархар.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на  Tolo News.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во вторник днем в районе Мохманд Дара в провинции Нангархар.

Представитель губернатора провинции заявил, что в результате взрыва по крайней мере 19 человек погибли и более 55 получили ранения.

Протест проходил вблизи шоссе, которое соединяет город Джалалабад с городом Торкхам на границе с Пакистаном.

Участники акции протеста требовали освободить командира местных полицейских сил. Местные чиновники заявили, что раненых отвезли в больницу Джалалабада.

На севере Афганистана талибы захватили два населенных района

В течение последних недель волна насилия в Афганистане унесла жизни сотен мирных жителей и силовиков.

Напомним, боевики "Талибана" провели ряд отдельных нападений на подразделения афганских сил безопасности на севере страны, в результате чего были убиты по меньшей мере 37 военных.

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Новости мира, Афганистан, Нангархар, Теракт, Террорист-смертник.
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