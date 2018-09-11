В Афганистане террорист-смертник подорвал себя в толпе демонстрантов

По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва в толпе демонстрантов в афганской провинции Нангархар.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Tolo News.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во вторник днем в районе Мохманд Дара в провинции Нангархар.

Представитель губернатора провинции заявил, что в результате взрыва по крайней мере 19 человек погибли и более 55 получили ранения.

Протест проходил вблизи шоссе, которое соединяет город Джалалабад с городом Торкхам на границе с Пакистаном.

Участники акции протеста требовали освободить командира местных полицейских сил. Местные чиновники заявили, что раненых отвезли в больницу Джалалабада.

В течение последних недель волна насилия в Афганистане унесла жизни сотен мирных жителей и силовиков.

Напомним, боевики "Талибана" провели ряд отдельных нападений на подразделения афганских сил безопасности на севере страны, в результате чего были убиты по меньшей мере 37 военных.