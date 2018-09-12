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Госдеп: Россия и Асад ведут информационную кампанию против "Белых касок"

"Белые каски"
11:22 Сегодня Телеграф

Новости мира: Россия развернула информационную кампанию против волонтеров в сирийском Идлибе.

Россия и режим президента Сирии Башара Асада ведут информационную кампанию с целью очернить деятельность в стране организации "Белые каски", ставя под угрозу жизни сотрудников этой гуманитарной структуры.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науерт, передает Европейская правда.

Она подчеркнула, что "Белые каски" смогли спасти тысячи гражданских лиц от последствий авиаударов РФ и продолжают гуманитарную деятельность в стране.

"Многие из нас прекрасно осведомлены о положительной деятельности "Белых касок". США и международное сообщество продолжат поддерживать героические усилия сотрудников этой организации", - сказала представитель Госдепа.

Ранее Россия и режим Асада обвинили "Белые каски" в подготовке химических атак в Сирии.

ВВС режима Асада на днях нанесли удар по группе сотрудников "Белых касок", которые направлялись для разбора завалов в зоне очередного воздушного удара.

Идлиб, последнее прибежище для гражданских лиц и повстанцев, мигрировавших из других районов Сирии, был накрыт волной новых воздушных ударов России, которые начались 4 сентября.

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Новости мира, Башар Асад, Белые каски, Госдеп США, Идлиб, Россия, Сирия.
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