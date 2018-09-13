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Украинка полтора месяца скрывается от мужа в посольстве в Тегеране

Украинка полтора месяца скрывается от мужа в посольстве в Тегеране
20:06 Сегодня Телеграф
УНН
bagnet.org

Новости мира: Полтора месяца скрывается в посольстве Украины в Тегеране 32-летняя украинка, сбежавшая от своего мужа-иранца из-за насилия.

В посольстве Украины в Тегеране полтора месяца скрывается 32-летняя украинка, которая утверждает, что сбежала от своего мужа-иранца из-за насилия. Иранские власти не позволяет ей покинуть территорию страны, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

По словам консула Украины в Иране Сурена Бальянца, действующие законы не позволяют иранским властям оформить выезд украинке.

"Согласно законодательству Ирана, женщина, вступающая в брак с иранцем, автоматически приобретает гражданство Ирана. Из страны она может уехать или по нотариальному разрешению мужа, или после развода, чего нет в данном случае", - рассказал он.

Муж украинки, которая скрывается в посольстве, продолжает приходить к зданию и требовать ее возвращения. Более того, по словам дипломатов, он уже совершил нападение на посольство и автомобиль посла.

"Видеозапись подтверждает, что он препятствовал движению автомобилю посла. Мы расцениваем это как нападение. Он также пытался незаконно и силой проникнуть в здание посольства, были повреждены двери", - отметил С.Бальянц.

По его словам, дипломатическая полиция Ирана не препятствовала нападению и "полностью игнорирует свои функции", а попытку ворваться на территорию посольства предотвратили украинские пограничники.

Отмечается, что запрет на выезд украинке становится проблемой в отношениях Ирана и Украины.

"По поводу этих событий (около посольства - ред.) есть только извинения на словах. Мы не понимаем, почему этот человек до сих пор на свободе. Это показательная ситуация - если случится более серьезное событие, иранская дипломатическая полиция может среагировать подобным образом", - подчеркнул С.Бальянц.

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Новости мира, Иран, Насилие, Посольство, Тегеран.
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1 Комментарий
  • Татьяна 13.09.2018 20:25

    Еще одна наша дурочка думала найти в мусульманской стране настоящее себе счастье !!! ...и создала проблему для своей страны...

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